Coronavirus: vaccino per il Sindaco “Nel giorno in cui Matera fa registrare zero contagi”!

Vaccino contro il Covid anche per il Primo cittadino di Matera, Domenico Bennardi:

“Nel giorno in cui Matera fa registrare zero contagi, è arrivato anche il mio turno per il vaccino.

Quanti hanno avuto modo di sottoporsi alla vaccinazione sanno che è un momento importante, perché rappresenta, in qualche modo, una sorta di passaggio ad una fase nuova, diversa, che ci fa vedere come più lontani i giorni bui del lockdown e delle paure per il contagio.

Ma è innanzitutto un bel giorno per la nostra città: Matera – nei dati comunicati oggi – non ha fatto registrare nessun nuovo contagio da coronavirus.

Non succedeva da tempo e spero possa essere davvero, finalmente, l’inizio di una discesa definitiva perché la pandemia ha reso più difficile la vita di tutti noi, alle prese con i rischi per la salute, le difficoltà economiche e le conseguenze anche sociali e relazionali.

È solo un giorno, il primo giorno, forse una condizione temporanea ma che restituisce un filo di speranza per il ritorno alla normalità.

Se oggi siamo a zero contagi lo si deve anche al comportamento di ognuno di noi: ai miei concittadini voglio però dire che dobbiamo continuare a tenere alto il livello di attenzione, la battaglia non è ancora vinta!”.

