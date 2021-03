Coronavirus, Tursi in zona rossa: “tamponare quanta più gente possibile”. L’iniziativa

Il sindaco di Tursi (MT) Salvatore Cosma scrive alla cittadinanza:

“Vista la delicata situazione in cui versa la nostra comunità, il Comune di Tursi (MT) in collaborazione con l’associazione ASD Young and Old Free Time organizza una tornata di tamponi rapidi antigenici al costo di 12 euro cad. uno.

Al pagamento del contributo verrà rilasciata regolare ricevuta.

Per chiunque fosse interessato è pregato di comunicare i propri dati indicati nella comunicazione in allegato alla segreteria del Sindaco o al Portavoce nelle persone di Marilena Fagnano e Salvatore Cesareo.

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di tamponare quanta più gente possibile al fine di arginare la diffusione del virus che ci ha portato ad essere classificati come zona rossa dal 21 al 28 Marzo.

Ci auguriamo che la cittadinanza risponda in massa all’iniziativa per poter iniziare a riprendere la nostra vita quotidiana anche con l’aiuto dei vaccini“.

