Coronavirus: test sierologici e tamponi a Grassano! Inizia lo screening

È iniziata, questa mattina, nel Comune di Grassano l’attività di screening sierologico sulla popolazione.

A dare la notizia, l’Amministrazione:

“Test sierologici e tamponi a Grassano!

Le persone individuate, divise per fasce di età, verranno sottoposte a tampone tra oggi e Domenica.

È però doveroso indicare come abbiamo proceduto per l’individuazione dei cittadini.

In primo luogo, abbiamo individuato il personale degli esercizi ed attività commerciali, dipendenti uffici pubblici e privati aperti al pubblico, autisti, operai Fca attualmente in servizio, soggetti indicati dai medici di medicina generale, personale della scuola.

Abbiamo poi selezionato con sorteggio le altre persone, per fasce di età, cercando di intercettare il maggior numero di nuclei familiari.

Abbiamo inoltre selezionato delle riserve, qualora qualcuno non si presenti per lo screening.

Le persone individuate, in questo caso verranno prontamente contattate.

Abbiamo infine diviso le giornate in base alle fasce di età, evitando così possibili assembramenti al palazzetto.

Un grande ringraziamento va a tutti gli uffici comunali, Protezione Civile e amministratori che per giorni hanno lavorato senza sosta per questi giorni così importanti per la nostra comunità!”.

Di seguito il calendario con gli orari d’accesso al Palazzetto dello Sport.

