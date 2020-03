Coronavirus, presidente Cia Matera: “massimo sforzo degli imprenditori agricoli per non far mancare sulle tavole dei cittadini le produzioni di qualità del Metapontino”

Dal Metapontino e dal Materano, la Cia-Agricoltori rilancia la campagna, rivolta principalmente alla Grande Distribuzione Organizzata, che spinga a preferire il prodotto agro-alimentare lucano e italiano e sproni i consumatori ad acquistarlo nella massima sicurezza.

Giuseppe Stasi, Presidente Cia Matera, spiega:

“La delicata fase che attraversano le aziende agricole per effetto di mercati più ristretti a causa delle misure introdotte dal recente Dpcm che hanno comportato la riduzione di mercatini locali nei capoluoghi e nei centri medio grandi e la contrazione di vendite da parte del comparto ristorazione.

Gli imprenditori agricoli stanno producendo il massimo sforzo per non far mancare sulle tavole dei cittadini le produzioni dell’ortofrutta di qualità del Metapontino e al tempo stesso garantire la massima sicurezza di lavoro alla manodopera impiegata in azienda.

Chiediamo che questo sforzo ci sia riconosciuto innanzitutto dalle catene dei supermercati che stanno registrando in questi giorni le vendite più consistenti di prodotti alimentari in generale, purtroppo in buona parte in arrivo dall’estero.

Al consumatore rinnoviamo la garanzia della salubrità delle nostre produzioni chiedendo di affrontare insieme l’emergenza e contribuire al sostegno della nostra economia.

Condividiamo dunque l’iniziativa dell’Assessore Regionale all’Agricoltura Fanelli per la promozione dei nostri prodotti dei campi che ricordiamo sono fondamenti della dieta mediterranea.

Siamo in condizioni, per quanto riguarda le aziende della nostra regione, di certificare e rassicurare i consumatori superando ogni forma di allarmismo del tutto ingiustificato.

La rete “La spesa in campagna” con la vendita diretta in azienda e gli agriturismi della Cia rafforzeranno, in questo senso, le iniziative garantendo prezzi che sono messi al riparo da ogni forma di speculazione che pure in alcune regioni si verifica”.