Coronavirus Pisticci: tutti negativi i tamponi effettuati oggi! I dettagli dal Comune

Terminata anche la seconda giornata di screening sulla popolazione scolastica Pisticci (MT).

L’Amministrazione comunica:

“Nessuna positività riscontrata nei 600 tamponi effettuati in data odierna, che hanno riguardato docenti, ATA e una parte degli studenti dell’IIS “G. Fortunato” e dell’IC “Padre Pio da Pietrelcina”.

Le attività proseguiranno domani e si sposteranno da Piazza della Vittoria (dove si svolgerà invece il mercato mensile) al PIAZZALE DELL’ISTITUTO AGRARIO, secondo questo programma:

H. 8.30: ALLIEVI ITAA (184) E SCUOLA PRIMARIA PISTICCI SCALO (IC PADRE PIO DA PIETRELCINA) (16)

H. 9.30: STUDENTI LICEO CLASSICO PISTICCI (152)

H. 10.30: STUDENTI MEDIA O. FLACCO (CLASSI 1 A, 2 A, 3 A. 1 AB, A B, 2 B, 1 D) : 338

H. 11.00: STUDENTI SCUOLA MEDIA “Q.O.FLACCO” (1 DE, 1 E, 2 D, 2 F, 3 B, 3 D): 108

H. 11.45: STUDENTI SCUOLA MEDIA “Q.O.FLACCO” (1 C, 2 C, 3 C, 2 E, 3 E, 3 F): 128

H. 12.30: STUDENTI SCUOLA MEDIA “P.PIO DA PIETRELCINA” (115)

Si ringraziano i volontari della Protezionecivile Nov, i dottori Giovanni D’Onofrio, Espedito Moliterni, Carmela Guida, Domenico Albano, gli infermieri Lidia De Nittis, Antonella De Pinto, Emanuela Quinto e Federica Ferrara”.

