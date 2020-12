Coronavirus Pisticci: il 20 Dicembre screening per queste categorie! I dettagli

L’amministrazione del Comune di Pisticci (MT) fa sapere alla cittadinanza che continuano le attività di screening con la collaborazione della Protezione Civile N.O.V. al fine di contenere il rischio del diffondersi dei contagi da Covid-19.

E aggiunge:

“Nella giornata di Domenica 20 Dicembre, a partire dalle ore 14:00 e fino alle ore 18:00, gli esercenti delle attività di commercio al dettaglio, in sede fissa o itinerante, di beni alimentari e non alimentari ubicate nel comune di Pisticci (a titolo puramente esemplificativo: supermercati, bar, panifici, edicole, cartolibrerie, negozi di abbigliamento, vendita prodotti cosmetici, giocattoli, oggettistica, elettrodomestici ecc…), potranno sottoporsi, volontariamente, a test rapido antigenico per la ricerca del Sars-Cov 2.

Per richiedere il test occorrerà compilare il seguente modulo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzprikLKFuTehbyAR1Wo53q3ThY_CTKhomKQxk_8QFZDtNNw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Ulteriori indicazioni circa orario e modalità di svolgimento dei test verranno fornite direttamente agli interessati che effettueranno la prenotazione”.

