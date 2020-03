Coronavirus: per 6 Sindaci lucani “Lo stanziamento del Governo è una elemosina”! Anche Montescaglioso…

Di seguito il duro commento dei Sindaci lucani della Lega in merito allo stanziamento economico per l’emergenza Coronavirus annunciato dal premier Conte e dal ministro dell’Economia Gualtieri:

“È una elemosina.

Una vera e propria elemosina di Stato per egli enti locali.

Inoltre, i criteri di distribuzione sono poco chiari.

Si crea solo confusione.

Al sud, ormai, siamo in piena emergenza sanitaria e la situazione rischia di aggravarsi. Le fasce deboli e le categorie produttive della regione non hanno più risorse per far fronte ad un futuro reso incerto dalle azioni di questo Governo che continua a seminare incertezze.

Da quando è iniziata l’emergenza, l’Esecutivo ha rimpallato le responsabilità prima sugli ospedali, poi sui governatori e adesso sui sindaci.

Tirino fuori il senso di responsabilità. Così si danneggiano cittadini e imprese”.

Così i primi cittadini di Cancellara (Francesco Genzano), Montescaglioso (Vincenzo Zito), Potenza (Mario Guarente), San Chirico Raparo (Claudio Borneo), Tolve (Pasquale Pepe) e Viggiano (Amedeo Cicala).a

