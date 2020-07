Coronavirus, ottime notizie: per il quinto giorno consecutivo zero contagi nella vicina Puglia!

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 1 luglio 2020 in Puglia, sono stati registrati 2413 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e NON sono risultati casi positivi.

NON sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 180664 test.

3873 sono i pazienti guariti.

112 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.530, così suddivisi:

1.491 nella Provincia di Bari

380 nella Provincia di Bat

659 nella Provincia di Brindisi

1.169 nella Provincia di Foggia (un caso è stato eliminato dal database);

521 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

29 attribuiti a residenti fuori regione.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)