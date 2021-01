Coronavirus, nuovo screening a Pisticci: test drive-in per i cittadini! Ecco i dettagli

Il Comune di Pisticci (MT) informa:

“Dopo lo screening della popolazione scolastica effettuato negli scorsi giorni, l’Amministrazione comunale, con la collaborazione della Protezionecivile Nov e del personale sanitario volontario, sta organizzando nuove attività di screening mediante test rapidi antigenici.

I test saranno effettuati, sempre in modalità drive-in, ogni Sabato (previa disponibilità di medici e volontari), alternando le operazioni a Pisticci e a Marconia (MT).

Per effettuare il test gli interessati dovranno compilare il modulo di volta in volta predisposto, seguendo le istruzioni indicate.

La prima giornata di screening sarà effettuata Sabato 16 Gennaio (dalle ore 15:00 alle ore 17:00), presso il piazzale dell’ITAS di Marconia, via Nazionale e potranno prenotarsi, compilando l’apposito modulo allegato, tutti gli interessati, nel limite delle prime 200 prenotazioni (i richiedenti in sovrannumero potranno fare il test il Sabato successivo), fino alle ore 20:00 di Venerdì 15 Gennaio.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1zMHxW6ZnWd2nMgU4PxSKZTdrxlbmcce1JZx8XPUcW4Voaw/viewform”.

Seguiranno aggiornamenti.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)