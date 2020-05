Coronavirus: nuovo caso positivo nel Comune di Pisticci

Nuovo caso di positività al Coronavirus nel Comune di Pisticci.

A dare la notizia, la Sindaca Viviana Verri:

“Negli ultimi giorni sono stati effettuati, in tutto il territorio regionale, tamponi a categorie professionali maggiormente esposte ai contatti sociali, come personale che opera in ambito sanitario, esercita servizi di pubblica utilità o è impiegato nei controlli.

Uno di questi tamponi, nella giornata del 5 Maggio, è risultato positivo al COVID-19 e la nostra concittadina, residente a Marconia, si trova attualmente in quarantena presso il proprio domicilio, in buone condizioni di salute.

Ribadisco sempre l’importanza delle misure igieniche e di distanziamento sociale, ancora di più necessarie dato l’allentamento delle restrizioni, che ci offre molte più occasioni di contatto sociale rispetto a qualche giorno fa”.

