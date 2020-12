Coronavirus Matera: test gratis a centinaia di studenti arrivati da fuori Regione! L’invito del Sindaco

Il Sindaco di Matera Domenico Bennardi fa sapere agli studenti universitari:

“È iniziato il secondo screening anti-Covid per gli studenti che vivono fuori Regione.

Sono test rapidi che abbiamo avuto modo di poter fruire qui presso le ASL in Via Montescaglioso in collaborazione con la Regione e con l’ASM (Azienda Sanitaria Locale di Matera).

Questo screening è riservato al mondo degli studenti universitari.

Il mio appello è proprio agli studenti universitari che sono venuti dal Nord o da altre Regioni in generale.

Siete stati rispettosi delle regole, non c’è stato assembramento, siete stati a casa.

Però adesso lo sforzo è quello proprio di sfruttare queste due giornate: oggi pomeriggio e domani.

Compilate il modulo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXBDI-_TBcsi4ZKPdU-dS9ICmqw_lo0rG1fYZCZlOui6gTxg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

Verrete poi chiamati per un test gratuito che ci permette di stare più sereni in queste festività di Natale.

Cerchiamo di essere prudenti, quindi venite a testarvi, è un test rapido, dura davvero pochi minuti.

Permettetemi di ringraziare tutti gli operatori delle Asl, ripeto, anche la regione Basilicata che ci ha offerto questi test, però adesso il momento è appunto quello della prudenza, del senso di responsabilità per avere tutti un Natale più sereno.

Lo possiamo avere anche con la consapevolezza di essere ad oggi negativi a questo comune nemico del Covid.

Ringrazio anche la Polizia locale che è qui oggi.

E ricordo agli studenti che siamo anche a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Auguri a tutti di buone feste”.

