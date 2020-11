Coronavirus Matera, scuole chiuse. Il Sindaco: “Ecco i numeri dei Contagi. I conti non tornano”

In merito alla chiusura delle scuole in Basilicata, e nello specifico a Matera, il Sindaco Domenico Bennardi rende noti i numeri dei contagi negli istituti della nostra città:

“I conti non tornano.

Dati aggiornati al 16/11/2020 ottenuti attraverso il tavolo di confronto con i dirigenti scolastici dei sei Istituti comprensivi di Matera (che ringrazio).

Parliamo di scuola primaria e secondaria di primo grado, ebbene su un totale di 5459 studenti materani, i positivi sono risultati essere n.42 mentre su un totale di 761 docenti i positivi covid sono stati n.10.

Parliamo di una percentuale positivi che per gli studenti è dello 0,77% e per gli insegnanti è dell’1,31%.

La Regione Basilicata ha ritenuto opportuno chiudere le scuole indicando “incrementi del 261,90% per la scuola primaria, del 173,17% per la secondaria di primo grado e del 237,14% per la secondaria di secondo grado.

Ora, sicuramente il dato regionale è diverso da quello cittadino, ma i numeri sono molto distanti.

La decisione della Regione è presa, non si torna indietro, ma la politica tutta e gli enti locali si interroghino sul potenziamento sanitario da un lato, come sul supporto ai genitori lavoratori e sulla connettività per le famiglie in maggiore difficoltà.

Ho chiesto un incontro urgente all’Unità di crisi regionale con odg gli “Hotel Covid”.

