Coronavirus Matera: in provincia ancora un nuovo positivo

Non si fermano i nuovi contagi da Coronavirus registrati nella nostra Regione.

Dopo il gruppo di migranti del Bangladesh, provenienti da Lampedusa, ecco nuovi contagi di ritorno.

Si tratta del Comune di Colobraro (MT) che, come fa sapere il Sindaco Andrea Bernardo:

“Vi comunico che un cittadino extracomunitario, domiciliato in agro di Colobraro, ma fuori dal Centro Abitato, è stato riscontrato positivo al COVID-19.

L’interessato ed il suo nucleo familiare sono giunti dall’estero nei giorni scorsi e subito sottoposti a tampone ed hanno rispettato scrupolosamente la quarantena, per cui non consta abbiano avuto alcun contatto con cittadini di Colobraro.

L’interessato sta bene ed è asintomatico.

Comunque, giusta mia ordinanza n. 37, l’intero nucleo familiare è stato sottoposto a quarantena obbligatoria presso la propria abitazione per 14 giorni, ove verrá monitorato dal sistema sanitario.

Come vedete, non bisogna mai abbassare la guardia, per cui vi invito alla responsabilità e continuare a rispettare le regole (soprattutto distanziamento, mascherine al chiuso e igiene mani)”.

