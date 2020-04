Coronavirus: la “truffa delle mascherine” colpisce anche Terranova di Pollino! Intervenuta la Finanza

Truffa ai danni del Comune di Terranova di Pollino.

Ecco quanto si apprende da un post pubblico del Sindaco Enzo Golia:

“Carissime concittadine, carissimi concittadini, abbiamo appreso dai media della colossale truffa, scoperta dalla Guardia di Finanza, che vede coinvolto anche il nostro comune.

Avevamo pensato di acquistare delle mascherine per la sicurezza della nostra popolazione ma purtroppo abbiamo avuto la sventura, come altri, di esserci imbattuti, a quanto pare, in un truffatore.

L’importo versato dal nostro Ente ammonta a poco meno di 1.500€.

Procederemo, ovviamente, a sporgere querela per l’accaduto.

Ci scusiamo con tutta la comunità se non possiamo, al momento, distribuire a tutti un importante dispositivo di protezione individuale”.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)