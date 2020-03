Coronavirus, la Ministra Azzolina sulle scuole: “Non è possibile dare una data per la riapertura”

Come già anticipato dal Premier Giuseppe Conte le misure messe in atto per contenere la diffusione del coronavirus potrebbero prolungarsi ben oltre il 3 Aprile.

Se così fosse, anche le scuole dovranno posticipare la chiusura.

Le parole che la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha rilasciato a Sky Tg24 sembrerebbero fugare ogni dubbio:

“Non è possibile dare una data per la riapertura delle scuole.

Penso si andrà nella direzione che ha detto il presidente Conte di prorogare la data del 3 aprile ma in questi giorni invito tutti alla massima responsabilità.

Riapriremo le scuole solo quando avremo la certezza di assoluta sicurezza.

Per l’esame di maturità, sicuramente verranno prese misure per gli studenti che devono farla.

Le stesse dipendono da quanto ancora rimarranno chiuse le scuole.

Ho ricevuto delle proposte dalle consulte e dal forum degli studenti che sto valutando.

Gli studenti mostrano grande maturità, li terrò in seria considerazione.

Saranno comunque esami seri ma che dovranno tenere presenti il momento difficilissimo che gli studenti stanno attraversando.

Sulla eventuale proroga dell’anno scolastico dipende da come va la didattica a distanza: se funzionerà non abbiamo motivo di allungare l’anno scolastico; sarebbe offendere chi sta facendo tanto in queste settimane, tra l’altro ricompattando la comunità scolastica”.

