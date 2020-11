Limitare gli spostamenti degli over 70 per cercare di ridurre la diffusione del coronavirus: questa è una delle ipotesi prospettata da Lombardia, Piemonte e Liguria al vertice con i ministri Boccia e Speranza in vista del nuovo Dpcm.

Ha chiarito il ministro della Salute:

“Il dato dei contagi mostra una curva terrificante.

O la pieghiamo, o andiamo in difficoltà.

Abbiamo 48 ore per provare a dare una stretta ulteriore”.

