Coronavirus Italia, 21.932 nuovi positivi: ecco tutti i dati

Sono 21.932 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore.

Le vittime sono 481.

Ieri 23.649 nuovi casi e 501 vittime.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 331.154 test tra molecolari e antigenici, il tasso di positività resta stabile al 6,6%.

Dall’inizio della pandemia i contagi nel nostro Paese sono 3.629.000, mentre i decessi arrivano a quota 110.328.

Sono ancora in aumento i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con 23 posti occupati in più di ieri.

Ora i ricoverati in rianimazione sono 3.704.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)