Coronavirus Italia, 21.315 nuovi positivi: ecco tutti i dati

Oggi sono 21.315 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, con 264 morti, per un totale di 102.145.

Ieri erano stati 26.062 i nuovi casi e 317 vittime, ma erano stati effettuati quasi 100mila test in più.

Nella giornata odierna sono stati esaminati 273.966 tamponi molecolari e antigeni, con il tasso di positività che sale al 7,78%.

I casi totali da inizio epidemia sono 3.223.142, i morti 102.145.

Gli attualmente positivi sono 531.266 (+11.205 rispetto a ieri), i dimessi e i guariti 2.589.731 (+9.835 ), in isolamento domiciliare ci sono 503.666 persone (+10.740).

Sono 243 gli ingressi in terapia intensiva nell’ultima giornata in Italia. Il saldo giornaliero tra ingressi e uscite è di 100 pazienti in più.

Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) i pazienti sono aumentati di 365 unità rispetto a ieri.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)