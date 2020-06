Coronavirus, in questo Comune del materano tutti NEGATIVI i 1050 tamponi dello screening!

Continuano le buone notizie per la nostra regione, sul fronte del Coronavirus.

Come fa sapere il Sindaco di Irsina, Nicola Massimo Morea:

“Finito lo screening.

1050 tamponi NEGATIVI.

Poco fa abbiamo avuto la notizia della negatività di tutti i tamponi rino- faringei effettuati nella campagna screening.

A brevissimo anche i risultati dei test sierologici.

Da tre mesi sto stressando, a qualunque ora, tutto il personale sanitario della Azienda Sanitaria che ringrazio profondamente per il lavoro svolto e per la disponibilità.

Sono tantissimi i professionisti da ringraziare (Medici, Biologi, infermieri ecc.).

Oggi sento il dovere di ringraziare il Laboratorio di Tipizzazione Tissutale del Centro Regionale Trapianti e, in particolare, l’amica Dott.ssa Rossella Colucci per la grande professionalità e per avermi sopportato in tutto questo periodo e in particolare nelle ultime settimane, alleggerendo con le belle notizie l’enorme carico di tensioni e preoccupazioni”.

