Coronavirus, in Basilicata torna Striscia la Notizia! Ecco il servizio

“Striscia la Notizia”, nella puntata andata in onda il 20 Gennaio 2021, è tornata ad occuparsi della Basilicata:

“Mesi fa l’emiro del Qatar aveva annunciato la donazione di tre ospedali da campo, che si diceva dovessero essere extra deluxe e invece si sono rivelati nient’altro che dei tendoni, per dipiù inadatti al clima del nostro Paese.

Peccato che per renderli agibili il ministero della salute e regioni abbiano dovuto spendere più di un milione di euro“.

Infatti, nel servizio andato in onda, l‘inviata “Rajia” ha così introdotto l’argomento:

“Nessuno si aspettava che in piena emergenza, quando le terapie intensive erano stracolme, l’emiro del Qatar ci donasse ben 3 ospedali da campo.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha deciso di inviarne due in Basilicata e uno in Veneto.

Per il Veneto, invece di un ospedale con chiavi in mano, con dentro tutte le attrezzature, l’emiro ha spedito solo un tendone vuoto di 5.000 metri quadrati, di cui, parole di Zaia, onestamente non si sa che fare.

Ecco come è andata in Basilicata”.

Un addetto ai lavori, ai microfoni di Striscia, ha dichiarato:

“Era in programma l’inaugurazione della struttura l’8 Dicembre, non hanno detto l’anno.

Il primo devono buttarlo a terra perché su una parte del tetto c’è una pozza“.

Raggiunto dalla trasmissione il Presidente Bardi ha detto:

“Per una serie di problematiche lo Stato del Qatar ha detto che non era più disponibile a poter completare l’opera.

Ci siamo trovati, ai primi di Settembre, con queste strutture non completate.

Abbiamo pensato di riutilizzarli: in particolare, un tendone è stato smontato, perché era una struttura fatiscente; per gli altri due, quelli di Potenza e di Matera, uno è stato utilizzato per effettuare i tamponi, l’altro per l’effettuazione dei vaccini”.

Conclude l’inviata:

“Abbiamo scoperto che l’Ospedale da campo sembra un tendone stile ‘sagra della birra’.

Magari poteva andar bene per il clima caldo e secco del Qatar, ma non certo per quello freddo e umido di Potenza.

Alla prima nevicata, vien giù tutto”.

Così il vice presidente del Consiglio regionale, Mario Polese:

“Sono stati spesi oltre 850 mila euro per realizzarlo, 70.000 dosi di vaccino, una cifra non di poco conto se si considera che Luigi Di Maio ci parlava di un Luxury Hospital che non è mai arrivato”.

Ecco le foto che mostrano quanto apparso nel servizio andato in onda.

