Coronavirus: genitori del materano creano il Comitato per la didattica scolastica in sicurezza! Ecco di che cosa si tratta

Le lezioni on line, riproposte in Basilicata anche in questa prima stagione scolastica, per gli Istituti superiori in maniera totale, sono guardate con favore da molti in quanto adatte a scongiurare il pericolo della diffusione del virus.

A sostenerlo, genitori di allievi delle scuole elementari e medie di Scanzano Jonico (MT), tanto da aver costituito un vero e proprio “Comitato per la didattica scolastica in sicurezza”.

Questi i dettagli:

“Con il presente atto, i sottoscritti, genitori di allievi che frequentano gli istituti scolastici nella Regione Basilicata, si associano al fine di contribuire a salvaguardare, nel particolare contesto attuale di pandemia da Covid-19 che assilla la collettività, il diritto dei figli allo studio (art. 34 Cost.) in sicurezza (art. 32 Cost.).

Come prima iniziativa, salvo ulteriori, il Comitato sollecita le Autorità competenti ad adottare una soluzione che, con l’impiego dei mezzi già disponibili, consenta agli studenti di fruire della didattica senza esporre i medesimi al rischio di contagio e di farsi involontari diffusori del virus.

Ritiene che, in attesa di una drastica riduzione o azzeramento del pericolo, ad es. con la prossima vaccinazione, sia opportuno attribuire a ciascuno studente, assistito e/o rappresentato dagli esercenti la potestà parentale, la facoltà di scegliere se seguire le lezioni presenza ovvero da remoto tramite le già operative piattaforme informatiche.

Ossia, organizzare le lezioni in classe, con la presenza dell’insegnante e diffondere agli allievi che preferiscono, per necessità od opportunità, di seguirle allo stesso modo in cui è già stata svolta la Didattica a Distanza, prevedendo, eventualmente, circa alcune particolari attività non altrimenti fruibili, (es. laboratori e simili), l’obbligo della presenza.

La didattica mista, se ben governata, può rappresentare un importante momento di apprendimento secondo tecniche moderne che sono già adottate da Istituti di Istruzione anche di livello Universitario oltre che in ambito lavorativo e fanno maturare i ragazzi verso l’adattamento a percorsi formativi e di smart working che saranno sempre più diffusi.

Il sistema misto è già adottato nella Regione Puglia con Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale; l’esperimento si è dimostrato positivo nel salvaguardare il diritto allo studio e contribuire al contenimento del contagio, tanto che è stato rinnovato da ultimo con Ord. N. 444 del 4 dicembre 2020, in Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 612 del 4.12.2020.

Gli associati delegano l’Avv. Floriano ZULLINO, nella qualità di associato in quanto genitore di allievo di Scuola Media presso l’Istituto Comprensivo in Scanzano Jonico, “Fabrizio De André”, ad inoltrare la presente istanza alle Competenti Autorità”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)