Coronavirus: da lunedì 10 maggio prenotazione vaccini per gli “Over 50”! Ecco i dettagli

Ha disposto la struttura del Commissario per l’Emergenza Francesco Paolo Figliuolo:

“Da Lunedì prossimo partiranno le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50, dunque per tutti coloro che sono nati fino al 1971″.

Afferma in proposito il Commissario Figliuolo:

“Si tratterà di un’apertura ‘graduale’ resa possibile dal buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie, over 80 e fragili, riportate nell’ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021.

Le prenotazioni per gli over 50 dovranno avvenire tramite i portali delle singole regioni e verranno recepite – ferma restando la priorità per le persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid – seppur senza quella connotazione di gravità riportata per le persone fragili”.

