Coronavirus, Conte: “da domani obbligo delle mascherine all’aperto”. Multe fino a 1000 euro. I dettagli

La novità principale del decreto firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte introduce da domani Giovedì 8 Ottobre l’obbligo delle mascherine all’aperto.

Altrimenti multe salate: fino a 1000 euro.

Così ribadisce Conte:

“D’ora in poi bisogna portare la mascherina con sé quando si esce di casa e indossarla in ogni caso, a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento”.

Il Corriere riepiloga la situazione:

“Regola numero uno: la mascherina deve essere portata sempre con sé.

Regola numero due: deve essere sempre indossata all’aperto, a meno che non si stia in un luogo isolato oppure si faccia attività sportiva.

Di fronte all’aumento dei contagi da coronavirus (qui il bollettino del 7 ottobre con l’impennata di nuovi casi: 3.678, mai così tanti dal 16 aprile scorso) che sembra non fermarsi, il governo decide che d’ora in poi anche negli spazi esterni sarà vietato stare senza protezione di naso e bocca.

Si è deciso pure di aggiungere alla lista dei Paesi per cui sarà obbligatorio fare il tampone quando si rientra in Italia Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Croazia e Repubblica Ceca, come già accade per Malta, Spagna e alcune aree della Francia, Parigi compresa”.

Cosa ne pensate? a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)