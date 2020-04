Coronavirus: buono di 200 euro per bici e monopattini elettrici. I dettagli

Allo studio del Governo nuovi incentivi per i cittadini italiani.

Per evitare nuovi contagi sui mezzi pubblici, la ministra dei Trasporti Paola De Micheli annuncia:

“Vogliamo promuovere una nuova mobilità urbana, incentivando tutte le modalità più ecologiche, per migliorare la qualità della vita nelle nostre città.

Stiamo studiando un buono di 200 euro per chi risiede nelle città per l’acquisto di bici tradizionali, elettriche e a pedalata assistita, oltre ad altri mezzi a propulsione prevalentemente elettrica come i monopattini.

Ho proposto l’adozione di un pacchetto di misure nel prossimo Decreto per incentivare i mezzi urbani alternativi, anche attraverso le necessarie modifiche al Codice della Strada per consentire l’apertura di piste ciclabili anche in via transitoria con segnaletica orizzontale, e una diffusione più ampia nelle aziende del mobility manager con il compito di consigliare le migliori modalità di trasporto per i dipendenti.

Nella crisi che stiamo affrontando abbiamo un’occasione importante: cambiare il nostro stile di mobilità, sperimentando soluzioni a basso impatto ambientali”.

Secondo quanto riporta “QuiFinanza”:

“Le modalità di richiesta del bonus verranno specificate nel Decreto di prossima pubblicazione, ma è probabile che non si discosti poi molto da quello dell’Ecobonus per l’acquisto di auto elettriche.

Di fatto, i cittadini acquisteranno il veicolo a prezzo già scontato e sarà poi il rivenditore a chiedere e ottenere i soldi del bonus dallo Stato”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)