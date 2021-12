Coronavirus, buone notizie per questo sindaco del materano: “Finalmente è finita: sono negativo”! Ecco le sue parole

Dal 6 Dicembre scorso Salvatore Cosma, Sindaco di Tursi (MT) è andato in quarantena per essere entrato in contatto stretto con una persona positiva al virus.

Dopo qualche giorno il tampone da lui effettuato è risultato positivo.

Ora il sindaco aggiorna i concittadini sulla situazione relativa alla sua condizione:

“Stamattina piango di gioia e di felicità come un bambino.

Grazie Dio per avermi dato la forza e le energie necessarie per vincere contro questo maledetto Virus.

M’inginocchio davanti alla Vergine Santa di Anglona.

Grazie alla mia famiglia e ad ognuno/a di voi per la costante Vicinanza, affetto, solidarietà, bene, sostegno e supporto.

Finalmente è Finita: NEGATIVO.

Sono di nuovo in mezzo a voi.

La foto rappresenta il mio viso all’ultimo tampone.

Vado, l’ammazzo e torno”.

