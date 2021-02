Coronavirus Bernalda: situazione peggiorata con altri 8 alunni positivi. Ecco i provvedimenti in merito

Ecco l’aggiornamento sulla situazione “Covid” da parte del sindaco del Comune di Bernalda (MT).

Dice in un videomessaggio il primo cittadino Domenico Tataranno:

“Per quanto riguarda le scuole oggi la situazione è notevolmente peggiorata con 8 positivi in più di cui 1 frequenta la scuola dell’Infanzia di Via Anacreonte.

Alla luce di ciò da domani è chiusa la scuola dell’infanzia di via Anacreonte fino a Sabato 13 Febbraio e fino a nuove determinazioni.

Tutta la classe del bimbo risultato positivo sarà sottoposta a tampone da parte dell’ASP (dopo 10 giorni dall’ultimo contatto, avvenuto all’incirca il Primo Febbraio oppure il 2 Febbraio).

Quindi prima del 12 Febbraio non si potranno eseguire i suddetti tamponi molecolari.

Per quanto riguarda le scuole elementari, la maestra in questione è risultata negativa al tampone, probabilmente è una falsa positiva.

Per quanto riguarda 3 dei casi positivi frequentano l’Istituto di Istruzione superiore che resta in Didattica a Distanza.

È già stata eseguita la sanificazione.

Per il momento non si riprende in presenza fino a quando il quadro non sarà più chiaro”.

