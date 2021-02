Coronavirus Matera: positivo il Sindaco di questo Comune della provincia

Si allunga la lista delle persone positive al Coronavirus nel materano.

Così il Sindaco di Miglionico (MT), Francesco Comanda:

“Cari concittadini, vi annuncio che purtroppo ho appena appreso di essere risultato positivo al Covid-19, nonostante la mia continua attenzione.

Questo dimostra che l’emergenza non è ancora passata, che il tracciamento è ancora difficile da tenere sotto controllo.

Sono tranquillo di aver adottato tutte le precauzioni possibili con la rete dei miei contatti (doppia mascherina, distanziamento sociale, continua sanificazione delle mani) e, per tale ragione, spero vivamente che il virus non si diffonda ulteriormente.

Voglio rassicurarvi sul fatto che attualmente io e la mia famiglia stiamo bene.

Naturalmente questo episodio non costituisce una battuta d’arresto per l’attività dell’amministrazione comunale, che proseguirà per il bene di tutti.

Vi abbraccio virtualmente”.

Auguri di pronta guarigione.

a

