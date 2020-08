Coronavirus Basilicata: “Situazione critica sulle corse scolastiche. Si effettuino subito i tamponi ai 1500 addetti”. Questa la richiesta

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Filt Cgil Basilicata:

“In Basilicata la situazione trasporti, a poco più di due settimane dalla riapertura della scuola, è ancora incerta.

Se da un lato vi è l’annosa questione del rinnovo dei contratti fra le Province e Cotrab, dopo la sentenza del Tar che di fatto annullava la proroga imposta dalla Regione senza nessun adeguamento economico, dall’altra vi è una situazione critica sulle corse scolastiche, visto che mezzi e personale che di norma sono assegnati ad effettuare tali corse sono impegnati per garantire il raddoppio di quelle verso le zone industriali nel rispetto del distanziamento.

Ne consegue che, se non si prevedono risorse aggiuntive da parte della Regione, potrebbe non essere garantita la regolarità dei servizi.

A ciò si aggiunge un rischio sanitario con la ripresa a pieno regime a Settembre della mobilità, che metterebbe a serio rischio la salute di addetti e utenti.

Per questo chiediamo che vengano monitorati periodicamente tutti gli addetti alla mobilità di Cotrab, Trenitalia, Fal, Trotta e Miccolis oltre che con rilievi giornalieri della temperatura anche con tamponi settimanali.

A fronte di circa 1500 addetti, il monitoraggio della task force regionale non può limitarsi ai 4-500 tamponi giornalieri.

La salute dei lucani non può attendere e non possiamo più permetterci l’approssimazione con cui la Regione sta affrontando il problema in un settore strategico come quello della mobilità”.

