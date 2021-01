Coronavirus Basilicata, processati oltre 700 tamponi: ecco l’aggiornamento completo

La task force regionale comunica che ieri, 20 gennaio, sono stati processati 738 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 63 (e fra questi 57 residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano:

1 persona residente in Campania in isolamento a Potenza

1 cittadino di nazionalità estera in isolamento in Basilicata

1 persona residente e in isolamento in Calabria

2 persone residenti e in isolamento in Puglia

1 persona residente e in isolamento in Veneto

1 persona residente ad Avigliano

1 a Baragiano

1 a Bernalda

1 a Cancellara (in isolamento a Potenza)

3 a Lavello

6 a Marsicovetere

3 a Matera

5 a Melfi

2 a Moliterno

1 a Noepoli (in isolamento a Potenza)

1 a Nova Siri

1 a Palazzo San Gervasio, 1 a Pietragalla (in isolamento a Potenza)

2 a Pisticci

1 a Policoro

14 a Potenza

1 a Scanzano Jonico (in isolamento a Policoro)

1 a Tito

2 a Vaglio Basilicata (di cui 1 in isolamento a Potenza)

3 residenti a Venosa (di cui 1 in isolamento a Roma)

1 residente a Vietri di Potenza

5 residenti a Viggiano.

Nella stessa giornata sono decedute 4 persone (1 residente a Marsicovetere, 1 residente a Moliterno che si trovava in isolamento a Brienza, 1 residente a Montalbano Jonico che si trovava in isolamento a Brienza e 1 persona residente a Scanzano Jonico), e sono guarite 63 persone, tra cui 1 residente nel Lazio in isolamento a Ruoti e 1 un cittadino di nazionalità estera in isolamento a Lauria.

I 61 guariti lucani risiedono:

1 ad Avigliano

2 a Genzano di Lucania

1 a Latronico (in isolamento a Lauria)

14 a Lavello

10 a Matera

4 a Melfi

1 a Montescaglioso

8 a Oppido Lucano

1 a Palazzo San Gervasio

3 a Policoro

9 a Stigliano

2 a Tito (di cui 1 in isolamento a Potenza)

5 a Venosa.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 6.724 di cui 6.638 in isolamento domiciliare.

Sono 5.281 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 298 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 86:

a Potenza 32 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 28 in Pneumologia, 9 in Medicina d’urgenza e 4 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo;

a Matera 7 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 4 in Pneumologia e 2 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 202.268 tamponi, di cui 187.335 risultati negativi, e sono state testate 126.040 persone.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)