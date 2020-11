Coronavirus Basilicata: oggi la decisione sulla Zona Rossa

Cresce l’attesa e la preoccupazione per il nuovo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità sulla situazione epidemiologica nel Paese.

Tra le Regioni che potrebbero cambiare colore assieme a Puglia e Liguria, pare ci sia anche la Basilicata.

Con i contagi in continua crescita, le terapie intensive sotto pressione e le ambulanze in fila davanti ai pronto soccorso, per i lucani i timori di questa modifica potrebbero concretizzarsi proprio nel fine settimana.

Ma cosa significherebbe concretamente?

Non sono da escludere misure più restrittive come il divieto di spostamento all’interno del proprio comune, ma anche la chiusura di moltissimi negozi e di bar e ristoranti.

Nei giorni scorsi, il Ministro Speranza aveva precisato:

“È una valutazione che dovremo fare, ci vuole grande gradualità e prudenza, prima le regioni rosse che chiedono di tornare indietro avevano Rt sopra 2, ora è sceso.

Sono per consolidare il risultato, non dobbiamo avere fretta.

Attenzione, lì si stanno facendo sacrifici ma sono per avere massima prudenza.

Lavoriamo perché le misure possano ridursi ma guai ad avere fretta”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)