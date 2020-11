Coronavirus Matera: al via i tamponi in auto della Marina Militare

Saranno effettuati a partire da Lunedì 23 Novembre i primi tamponi nell’area Covid allestita in modalità drive in dalla Marina Militare, nel parcheggio dell’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera.

L’area è quasi del tutto allestita e servirà a tracciare i contagi con la possibilità di effettuare il tampone rimanendo all’interno dell’automobile.

La struttura disporrà di un team composto da un medico militare e da due infermieri militari e rientra nell’ambito dell’Operazione Igea promossa dal Ministero della Difesa.

Un’opportunità in più per la città dei Sassi che potrà disporre di un team all’avanguardia per eseguire il controllo in modo rapido e sicuro.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)