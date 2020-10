Coronavirus Basilicata: nuova Ordinanza in questo Comune! Attesa per il risultato dei tamponi su alunni, dipendenti comunali e casa di riposo. I dettagli

Novità sul fronte Coronavirus a Brienza (PZ).

A comunicarle è l’Amministrazione Comunale:

“Non ci sono ancora i risultati dei tamponi effettuati venerdì a personale scolastico, alunni, dipendenti comunali e amministratori e quelli ripetuti alla casa di riposo.

Per tale motivo, in via precauzionale, sarà chiusa la casa comunale fino a ricevimento esito.

Le funzioni comunali essenziali vengono garantite attraverso gli strumenti informatici e l’attività viene espletata a distanza, in modalità “Smart – Working”.

Tenete conto solo delle comunicazioni ufficiali senza alimentare dicerie e notizie prive di fondamento.

Vi terremo aggiornati costantemente ogni volta che ci saranno nuove informazioni o disposizioni”.

Ecco l’Ordinanza.

