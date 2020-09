Coronavirus Basilicata: in questo Comune altri 10 casi e scuole chiuse fino al 14 ottobre! Ecco cosa sta succedendo

A Venosa (PZ) ancora casi positivi al Coronavirus.

Come fa sapere l’Amministrazione Comunale:

“A seguito degli esiti appena comunicati dei tamponi eseguiti si registrano altri 10 casi positivi al Covid-19 che vanno ad aggiungersi ai 18 casi già accertati per un totale di 27 casi positivi.

Pertanto, in maniera preventiva e per consentire all’autorità sanitaria di tracciare e circoscrivere il diffondersi del contagio, da domani si dispone la sospensione della didattica scolastica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado nell’intero territorio comunale fino al prossimo 14 ottobre.

Domani seguirà pubblicazione dell’apposita Ordinanza Sindacale.

Si invita la cittadinanza a mantenere la calma e a limitare le uscite e gli spostamenti, evitando assolutamente gli assembramenti, usando la mascherina, igienizzando spesso le mani e mantenendo la distanza fisica”.

