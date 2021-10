Coronavirus Basilicata, ancora problemi per gli studenti! Interviene il Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza

A seguito della segnalazione dell’Unione degli Studenti della Basilicata in relazione alle problematiche della scuola legate all’emergenza Covid-19, il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza Vincenzo Giuliano ha inviato una nota agli assessori alle infrastrutture, alle politiche della persona, al lavoro e formazione e all’Ufficio scolastico regionale:

“Anche dopo l’avvio del nuovo anno scolastico, continuano a registrarsi problemi di sovraffollamento degli autobus di linea adibiti al trasporto degli studenti su diverse tratte della Regione.

Inoltre, per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche in presenza è necessaria l’organizzazione di una campagna di screening periodica con test a campione nelle classi degli istituti superiori, al fine di garantire un sistema di monitoraggio continuo dell’attività scolastica.

Non da ultimo anche in relazione all’aumento del bisogno di sostegno per le ragazze e i ragazzi che questo particolare momento richiede, è urgente attivare il servizio di supporto psico – pedagogico nelle diverse scuole superiori della nostra regione, secondo quanto previsto da un protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi e dei pedagogisti.

Sollecito pertanto, ciascuna per quanto di precipua competenza, ad attivare le misure necessarie per dare seguito a quanto esposto e segnalato”.

