Nuovo positivo in Basilicata.

Si tratterebbe di una donna Moldava che lavora come badante e vive a Castronuovo Sant’Andrea, in provincia di Potenza.

Pare che la donna sia asintomatica e che, in via precauzionale, fosse in isolamento ancora prima di effettuare il test.

Seguiranno aggiornamenti.a

