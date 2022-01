Coronavirus, Bardi: “Arrivato a Matera il laboratorio da campo per analisi tamponi molecolari”. I dettagli

“Promesso. Fatto. Da ieri in piattaforma regionale ci sono anche i tamponi antigenici, che sono stati equiparati ai molecolari e quindi sono valevoli per terminare l’isolamento in seguito alla positività, sempre previo giudizio clinico del medico.

Ringrazio tutte le strutture abilitate (farmacie, laboratori, MMG, PLS, etc.) per aver collaborato nel rendere un servizio ai cittadini.

Ieri è arrivato a Matera il laboratorio campale per l’analisi dei tamponi molecolari – Modulo R-Doit, che ho personalmente richiesto al Comando Operativo di Vertice Interforze e alla Struttura del Commissario Straordinario per l’emergenza covid – 19, che ringrazio per questo segnale di attenzione verso la Basilicata.

Il Modulo R-Doit è dotato anche di un gruppo elettrogeno, con la presenza di circa 15 militari tra cui tecnici di laboratorio del 7° reggimento NBC di Civitavecchia e 1 biologo del Dipartimento Scientifico del Policlinico militare Celio.

I militari impegnati negli screening della popolazione scolastica, ultimato il lavoro in provincia di Matera, si trasferiranno a Potenza”.

Lo ha dichiarato il Governatore Vito Bardi.a

