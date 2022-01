Pisticci: “in atto il monitoraggio costante della situazione Covid nelle scuole del territorio”. Le precisazioni del Sindaco

Ecco la situazione nelle scuole di Pisticci, secondo le ultime notizie diffuse dal Sindaco Domenico Albano:

“Si comunica che a seguito delle attività di screening effettuate nei giorni 7 e 8 gennaio 2022, sono state registrate 68 positività tra studenti, personale docente e personale ATA, informazioni di cui si è già data ampia pubblicità nei giorni scorsi e di cui, contestualmente, si è provveduto ad informare le autorità competenti.

Inoltre, si fa presente che, come annunciato in precedenza, è in atto il monitoraggio costante della situazione Covid nelle scuole del territorio e che tale attività proseguirà regolarmente nei prossimi giorni, per assicurare un sereno svolgimento della attività didattica e la sua regolare prosecuzione nella massima sicurezza possibile per la salute di tutti, in ottemperanza delle nuove disposizioni governative.

Al termine dell’attività di monitoraggio nelle scuole saranno pubblicati i dati complessivi.

Infine, si comunica che, a fronte di un elevato numero di tamponi, oggi si registrano 9 nuovi positivi e 22 guariti.

Attualmente sono 284 le persone positive sul territorio comunale.

Generalmente sono tutti in buone condizioni di salute“.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)