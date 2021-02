Coronavirus: al via le vaccinazioni anche a Policoro, Pisticci e Bernalda! Le precisazioni dell’Asm

Al via la vaccinazione contro il covid-19 degli ultra ottantenni anche nel materano.

In un comunicato l’ASM chiarisce le modalità operative adottate:

“L’Azienda Sanitaria di Matera dall’11 febbraio ha iniziato la campagna vaccinale over 80 nei comuni con un numero di anziani superiore in rapporto alla densità della popolazione.

In ogni comune è stata inviata un’equipe per effettuare i vaccini e per agevolare anche chi, a causa di oggettive difficoltà, non poteva lasciare la propria abitazione.

Il primo comune ad essere investito è stato Oliveto Lucano (MT).

La domanda che tutti si pongono è: ‘Come e da chi verremo avvisati?’.

Semplice. In attesa dell’attivazione della piattaforma di Poste Italiane da parte della Regione Basilicata, la Direzione Generale ha deciso di iniziare comunque le vaccinazioni agli over 80 facendosi carico di contattare i cittadini attraverso il CUP dell’Ospedale.

Per l’inserimento dei dati dei pazienti nella piattaforma, il medico di base compilerà la scheda anamnestica che verrà inviata telematicamente e successivamente allegata al consenso informato.

Il calendario è stato realizzato, ovviamente, considerando la reale disponibilità dei vaccini in possesso ed è per questo che è possibile affermare che la fase 2 over 80 verrà ultimata il 17 marzo nel comune di Scanzano Jonico (MT).

Quindi a partire da lunedì 22 febbraio proseguiranno le vaccinazioni nei comuni con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Parliamo di Matera, Policoro, Pisticci e Bernalda.

A Matera i vaccini si effettueranno negli ambulatori vaccinali predisposti nella tendostruttura adiacente l’Ospedale Madonna delle Grazie facilmente raggiungibile dall’utenza grazie al percorso realizzato e studiato nel dettaglio dall’arch.

Rossella Bisceglie e dalla sua efficiente equipe che si è prodigata in maniera eccellente al fine di realizzare una struttura di altissimo livello sia dal punto di vista sanitario che della sicurezza.

Il fare, a volte, è più importante del comunicare e l’Azienda Sanitaria di Matera può tranquillamente affermare di aver lavorato e di lavorare con i dati alla mano e solo ed esclusivamente per il benessere costante della comunità”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)