Coronavirus: a Matera e provincia netto miglioramento della situazione pandemica! Ecco i dettagli

Il Prefetto di Matera Sante Copponi ha presieduto nella giornata di ieri, la consueta riunione settimanale del C.P.O.S.P. allargata a tutti i sindaci della provincia di Matera, al dott. Rocco Eletto, Dirigente della UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, al dirigente scolastico provinciale Dssa Dinoia, ai rappresentanti dei gestori del trasporto pubblico locale (TPL) per l’esame della evoluzione dell’attuale fase pandemica.

Particolare attenzione è stata rivolta:

all’attività scolastica;

al trasporto scolastico;

all’andamento dei controlli per il puntuale rispetto delle disposizioni normative adottate.

Il rappresentante dell’ASM, dott Rocco Eletto ha evidenziato che il tasso di positività al 13.02 2022 è del 1.95% rispetto al 2,62% del 30 gennaio scorso, mentre il tasso di incidenza settimanale su 100.000 abitanti è di 912,08 rispetto al dato precedente di 1507 e, pertanto, si desume chiaramente una discesa della curva e quindi un significativo miglioramento della situazione pandemica.

Nella gestione della piattaforma regionale è stato evidenziato come da quando la stessa è alimentata dai medici di medicina generale ciò ha comportato uno snellimento delle procedure.

La D.ssa Dinoia, Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale e l’Ing Costante dell’Ufficio scolastico Regionale hanno comunicato che gli alunni positivi al 15 febbraio risultano 1211, mentre il dato del 31 gennaio scorso era di 1681.

Gli alunni in quarantena al 15 corrente risultano 729, quelli in autosorveglianza 2602.

Anche in questo caso si è dato atto di un sensibile miglioramento della situazione nell’ambito scolastico.

Al riguardo i suddetti dirigenti scolastici hanno, inoltre, evidenziato come le nuove misure disposte dal Governo, entrate in vigore il 7 febbraio scorso per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico nelle scuole dell’infanzia, nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, hanno semplificato le previgenti procedure in capo ai dirigenti scolastici.

Con riferimento al trasporto scolastico i rappresentanti del trasporto pubblico locale non hanno evidenziato problematiche.

Tutti i sindaci intervenuti all’incontro hanno evidenziato un netto miglioramento della situazione pandemica nell’ambito dei rispettivi territori, auspicando in taluni casi la possibilità di poter riesaminare appena possibile da parte della Regione Basilicata e dell’autorità sanitaria competente le problematiche relative allo smaltimento dei rifiuti COVID, che sta comportando un aggravio di spesa ai bilanci comunali.

I dati relativi alle attività di controllo svolte dalle Forze dell’Ordine e dalle Polizie Municipale nel periodo dal 6 dicembre 2021 al 16 febbraio 2022 sono indicati nell’unito allegato.

Nel corso dell’incontro i vertici delle Forze dell’Ordine hanno assicurato che i controlli vengono eseguiti con mirati e specifici servizi, oltre che nell’ambito dei servizi coordinati del territorio, in stretto raccordo con i comandi di polizia municipale.

Nell’occasione, inoltre, sono anche stati invitati i Sindaci, a segnalare agli Uffici di P.S. o ai Comandi Stazione Carabinieri, eventuali situazioni in contrasto con il quadro normativo vigente.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO CONTROLLI EFFETTUATI DALLE FORZE DELL’ORDINE NELLA PROVINCIA DI MATERA DAL 6 DICEMBRE 2021 AL 16 FEBBRAIO 2022.

