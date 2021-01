Coronavirus: a Matera circa 6 mila tamponi per studenti, insegnanti e personale! I dettagli

A Matera, dal 6 al 10 Gennaio, partirà la terza fase di screening per studenti, insegnanti e personale ATA, la cui prenotazione, rende noto il Sindaco Bennardi, sarà effettuabile tramite la compilazione del form on line disponibile sul sito del Comune.

L’assessore alla protezione civile Tantone dichiara:

“In tale modulo l’utente dovrà inserire i propri dati indicando l’orario preferito per il test; il sistema produrrà automaticamente una mail di conferma della prenotazione con indicazione del luogo ove recarsi per effettuare il test.

Nel caso in cui la fascia oraria risulti occupata l’utente riceverà una mail di variazione appuntamento.

Come amministrazione, in collaborazione con ASM e REGIONE BASILICATA abbiamo messo in campo un meccanismo organizzativo che consentirà di effettuare circa 6 mila tamponi”.

