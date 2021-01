Coronavirus: a Pisticci 3000 test per studenti, docenti e personale ATA! I dettagli

Al via la mappatura sul personale docente, collaboratori Ata e studenti a Pisticci (MT), per assicurare un rientro a scuola in sicurezza.

Ad annunciarlo il Sindaco, Viviana Verri:

“Il rientro a scuola dopo le festività natalizie è un momento che famiglie e studenti attendono con una certa apprensione, dovuta alla situazione epidemiologica in essere.

Per questo motivo abbiamo previsto, in collaborazione con Protezionecivile Nov, medici di famiglia ed infermieri, uno screening mediante test antigenici rapidi esteso a tutta la popolazione scolastica degli istituti di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio comunale.

Le attività, che riguarderanno complessivamente circa 3000 tra studenti, docenti e personale ATA degli istituti scolastici, prenderanno il via il 7 gennaio a Marconia (MT), a piazza della Vittoria, e proseguiranno nei giorni 8 e 9 secondo il calendario che verrà comunicato ai Dirigenti Scolastici e diffuso attraverso i canali istituzionali delle scuole.

Lo screening, che è gratuito e si effettua su base volontaria, verrà svolto in modalità drive in e gli interessati dovranno recarsi nel luogo e all’orario che gli verrà indicato, muniti di un valido documento di riconoscimento e del modulo per il consenso al trattamento dei dati personali debitamente compilato (per i minori, da un genitore).

Per gli alunni più piccoli, i test verranno eseguiti dalla pediatra dott.ssa Vittoria Papocchia.

In occasione dello svolgimento del suddetto screening verranno sospese le attività didattiche delle scuole dell’infanzia, elementari e medie di Pisticci, Pisticci Scalo e Marconia nei giorni 7 e 8 gennaio, con ripresa delle lezioni lunedì 11 gennaio, mentre si svolgeranno regolarmente come da calendario scolastico le lezioni negli istituti superiori.

Ulteriori informazioni verranno rese note nei prossimi giorni”.

