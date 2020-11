Coronavirus: a Bernalda positivi 13 alunni e 1 insegnante di questa scuola! Ecco i provvedimenti del Sindaco

Preoccupa l’aumento dei contagi sul territorio di Bernalda (MT) a causa di un focolaio che ha interessato la classe III C del Plesso Marconi della Scuola elementare, già chiuso da diversi giorni.

Così il Sindaco, Dott. Domenico Raffaele Tataranno:

“Abbiamo avuto 13 positività in questa classe, che hanno riguardato i bambini, e una positività che ha interessato il personale docente.

C’è stato un puntuale tracciamento dei contatti stretti di tutte queste persone colpite dal virus.

Chiederò all’Asl di effettuare una giornata di tamponi drive-in nel nostro Paese.

Questo focolaio ha determinato una seri di azioni, tra cui la Didattica a distanza anche per i pochi alunni diversamente abili che continuavano a fare lezione in presenza.

In via precauzionale è stata chiusa la Scuola dell’Infanzia di Via Anacreonte: non ci sono positivi accertati nella struttura, ma c’è qualche contatto stretto dei positivi che frequenta anche quell’asilo.

La Scuola dell’Infanzia Matine Angeliche rimarrà aperta perché non ci sono persone che hanno avuto interazioni con persone che hanno contratto il virus”.

