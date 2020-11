Comune di Matera, positivi alcuni dipendenti: ecco la nuova ordinanza

Dopo aver verificato la positività di alcuni dipendenti del Comune di Matera, questa la nuova ordinanza pubblicata dal dirigente Giuseppe Gaudiano per disciplinare l’accesso agli uffici comunali.

Ecco i dettagli:

VISTI:

– lo stato di emergenza sanitaria nazionale proclamato in data 31 gennaio 2020 dal Consiglio dei Ministri in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 31 gennaio 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020;

– il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

– il Decreto del Ministero per la -Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-192”;

– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020;.

– l’Ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

– le direttive del Ministro per la Pubblica Amministrazione ed in particolare la Direttiva n. 2/2020 ad oggetto:

“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

– la circolare n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

– il Protocollo quadro tra Ministro per la Pubblica Amministrazione e Organizzazioni Sindacali del 24 luglio 2020 relativo alla “Prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da covid-19”

CONSIDERATA l’evoluzione della situazione epidemiologica nonché l’incremento dei casi nella città di Matera;

RITENUTO di dover adottare misure organizzative idonee a minimizzare i rischi di contagio per i lavoratori dipendenti ell’Amministrazione nonché per i cittadini che abitualmente si recano presso gli uffici comunali per l’erogazione di servizi e prestazioni da parte dell’Amministrazione;

RITENUTO, in particolare, di dover ridurre in maniera significativa l’accesso non regolamentato dei cittadini agli uffici comunali per evitare il crearsi di assembramenti all’ingresso del palazzo comunale e comunque per contenere la presenza di utenti all’interno dello stesso;

CONSIDERATA, la necessità di riorganizzare le modalità di accesso agli uffici da parte della cittadinanza, anche in ragione della minor presenza di unità di personale presso gli stessi derivante dall’applicazione della normativa in punto di c.d. “lavoro agile”;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il dirigente Giuseppe Gaudiano ordina che, a decorrere da martedì 17 novembre 2020, sia osservata la seguente regolamentazione dell’accesso agli Uffici inerenti il proprio Settore:

A) per i SERVIZI di seguito elencati: – SERVIZI CIMITERIALI -– TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO e ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO, l’accesso agli uffici comunali sarà consentito negli orari di apertura al pubblico, con la limitazione di un massimo di n. 2 persone alla volta;

B) per tutti gli altri SERVIZI erogati dal Settore: l’accesso agli Uffici comunali sarà consentito esclusivamente previo appuntamento da concordare tramite contatto ai seguenti recapiti: e-mail:

igiene urbana@comune.mt.it ovvero tel. 0835-241.277 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00; martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 nonché dalle ore 16:00 alle ore 18:00);

C) al di fuori delle ipotesi di cui al punto A), è inibito l’accesso agli uffici di questo settore ad utenti privi di appuntamento o che non rispettino tassativamente l’appuntamento fornito. È in ogni caso necessario accedere alla sede del Comune previa esibizione del documento di identità e muniti di dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie;

dispone inoltre che, nei limiti delle dotazioni tecnologiche disponibili, il personale interno utilizzi, per le comunicazioni e trasmissioni intersettoriali e tra uffici, modalità di comunicazione telefonica e/o telematica, evitando di lasciare la propria postazione, se non per comprovate ragioni d’ufficio.

dispone infine la pubblicazione della presenta all’Albo Pretorio on-line e la notifica della presente:

– al Segretario Generale

– al Servizio di supporto del Sindaco per la pubblicazione sul sito istituzionale comunica che avverso la presente ordinanza, salvo ricorso in opposizione da indirizzare allo stesso organo amministrativo emanante, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa mediante affissione all’Albo pretorio comunale, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Manutenzione del Comune di Matera”.

