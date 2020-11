Coronavirus Matera, Bardi su ospedali Qatar: “lavori ultimati entro il 10 dicembre”. I dettagli

Il presidente della giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi, commentando il servizio del Tg1 andato in onda questa sera dichiara:

“I tempi stretti della tv a volte non consentono di esprimere compiutamente ragionamenti articolati, come appunto quello legato all’allestimento degli ospedali da campo donati dal Qatar a Potenza e a Matera.

Il Qatar si era impegnato a fornire, entro giugno, l’ospedale totalmente attrezzato, ma questo non è stato possibile sia per lo scoppio della pandemia nel Paese degli Emirati sia per il successivo Ramadan.

Fatto sta che solo a seguito di un intervento congiunto del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e della Regione Basilicata, vista la sostanziale indisponibilità del Qatar a continuare l’opera, a settembre è arrivato il finanziamento che ha permesso la prosecuzione dei lavori e l’avvio delle relative gare.

Le gare legate agli ospedali da campo sono state esperite, aggiudicate e i contratti di fornitura sono stati firmati. La prima fornitura, relativa ai rinforzi strutturali, viste le diverse condizioni climatiche tra il Qatar e la Basilicata, arriverà entro un paio di settimane; mentre la seconda riguarda i moduli prefabbricati bagno e verrà consegnata entro il 23 novembre. Contiamo di ultimare i lavori entro la prima decade di dicembre”.

