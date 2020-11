Arisa, cantante lucana, tra i professori di Canale 5 nella scuola più famosa d’Italia!

In Basilicata e in tutta Italia ormai la conosciamo bene.

Lei è Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa, la cantante di Pignola (PZ) dalla voce eufonica che continua a riscuotere successi.

Una carriera in ascesa che ha preso il via nel 2009, con la partecipazione al 59º Festival di Sanremo.

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando cantava l’orecchiabile “Sincerità“.

Dopo tanti successi e svariati cambi di look, per la nostra Rosalba è partita una nuova avventura al fianco di Maria De Filippi.

E’ ripartito oggi il talent show più longevo della televisione italiana: “Amici”, che spegne ben 20 candeline.

Il talent show andrà in onda ogni sabato su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Tra i nuovi professori c’è proprio la lucana Arisa, subentrata al posto di “Stash”.

Un ruolo che le gonfia il petto d’orgoglio, come fa sapere lei stessa:

“Lo sapete perché vale sempre la pena vivere? Accantonare una brutta giornata e proporsi nuovi al giorno che verrà secondo me?

Perché la vita ha un taccuino dove segna quello che ci regala e quello che ci toglie e cerca di far coincidere il numero di lacrime che ci fa versare con i sorrisi, e lo sa lei come fare a renderci davvero felici.

A me oggi è successa una cosa bella, una delle più belle che mi siano mai successe.

Non perché le cose belle che sono arrivate prima fossero meno importanti ma ero io che non sapevo ancora camminare: cadevo a metà strada da grattacieli altissimi, sempre con la stessa canzone in sottofondo”.

In merito al mondo televisivo e al programma, Arisa aggiunge:

“Lei m’ispira fiducia, è leale, la guardo e mi sento a casa, capisce tutto, ama tutto, comprende e non giudica.

Sono felice di starle intorno anche se a distanza, mi piace pensare che non mi abbandonerà e che mi farà crescere.

Mi sento parte di quello che fa da quando ero bambina.

E quando scorrono le foto di questi 20 anni c’ero anch’io a sognare davanti alla Tv.

La prova è che conosco tutte le sigle.

E adesso c’è un banco anche per me dall’altra parte dello schermo

Grazie vita splendida, grazie MARIA.

Si comincia una nuova avventura.

Tutti sintonizzati oggi per la prima puntata di Amici 2020 alle 14:10 su Canale 5.

E se non mi sono ancora spiegata.. ci sarò anch’io”.

In bocca al lupo Rosalba!

