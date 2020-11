Coronavirus, focolaio nell’ospedale di Policoro!

Brutte notizie per l’Ospedale Giovanni Paolo II di Policoro (MT).

Positivi 5 operatori dell’Asm.

Tra questi infermieri e OSS dell’Unità di Terapia Intensiva Coronarica.

L’Amministrazione Comunale ha fatto sapere:

“Purtroppo, in questo momento sono state notificate 5 nuove Ordinanze Sindacali di applicazione della misura dell’isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, in seguito a comunicazione ufficiale da parte delle autorità sanitarie competenti che hanno comunicato la positività per Covid-19 di nostri concittadini.

La maggior parte dei casi sono riconducibili a nuclei familiari già positivi e pertanto in isolamento da qualche giorno.

Si ribadisce l’importanza di limitare al massimo le possibilità di contatti sociali e assembramenti al fine di contrastare la diffusione del virus. Pertanto, i casi nel nostro comune salgono a 38, di cui 4 non residenti. A tutti loro l’augurio di una pronta guarigione”.

