Collegamento Murgia-Pollino: “è una priorità per la Basilicata e il Sud”. I dettagli

“Uno dei grandi problemi cronici della Basilicata è la viabilità.

Su questo aspetto tutti gli esponenti di Fratelli d’Italia sono molto attenti e impegnati affinchè vengano superati i ritardi decennali del passato e si accelerino i tempi di esecuzione dei progetti in essere utilizzando le risorse economiche già stanziate.

Proprio nelle ultime settimane, c’è stato un importante passo avanti per i lavori relativi al tratto della SS 7 Matera Ferrandina nell’ambito del collegamento stradale Murgia Pollino, asse viario strategico per collegare Puglia, Basilicata e Calabria Ionica”.

Lo evidenzia in una nota Chiara Gemma, eurodeputata del gruppo Ecr-Fratelli d’Italia:

“Infatti a seguito di due interrogazioni dell’on. Aldo Mattia di Fdi, sì è appreso che i ministeri dell’Ambiente e della Cultura hanno definito la procedura autorizzativa ambientale per i lavori sul tracciato della SS 7 tra Matera e Ferrandina e che gli studi preliminari sono stati completati e sono state individuate diverse alternative per la messa in sicurezza del tronco stradale.

Naturalmente tutti noi siamo consapevoli che è solo un altro tassello dei lavori per il corridoio Murgia Pollino e non a caso, a marzo scorso, anche io, avevo presentato un’interrogazione all’Ue in cui chiedevo di avviare un’indagine conoscitiva per valutare gli investimenti e le modalità di utilizzo dei fondi europei strutturali e del Pnrr in merito alle gravi carenze viarie della Basilicata e di verificare il rispetto dei cronoprogrammi relativi ai tempi di esecuzione dei lavori previsti o da programmare.

La Commissione Ue, aveva risposto spiegando che con il Pnrr e con i fondi europei per la programmazione 2021-2027, erano previste misure significative per lo sviluppo e l’ammodernamento delle infrastrutture di trasporto in tutte le regioni italiane e c’erano in dotazione fondi in favore di progetti strategici immediatamente cantierabili.

Alla luce di questo ritengo che un’opera strategica come il collegamento mediano Murgia Pollino (Gioia del Colle-Lauria), che mette in relazione il territorio pugliese con quello lucano collegando tre mari (Tirreno-Jonio-Adriatico), due autostrade (A14 e A2), le aree interne delle province di Bari, Matera e Potenza e ben quattro aree industriali, debba essere una delle priorità del governo ed essere completata nei tempi più rapidi possibili.

Sono certa che Fratelli d’Italia non farà mancare il suo apporto in tutte le sedi istituzionali, così come è avvenuto per il tratto SS 7 Matera Ferrandina del quale se ne è occupato anche il coordinatore e consigliere regionale di Fratelli d’Italia Basilicata Piergiorgio Quarto.

Considerato ciò, è pure molto significativa la mozione sul completamento del collegamento Murgia Pollino, approvata nelle ultime ore all’unanimità dal Consiglio regionale della Basilicata”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)