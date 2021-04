Cimiteri Matera, degrado e menefreghismo ultradecennale: ecco l’intervento dell’Amministrazione

Così il Movimento Cinque Stelle Matera:

“Mentre una parte dell’opposizione strumentalizza indegnamente sulla situazione dei cimiteri questa amministrazione dopo anni di proroghe, che ricordiamo sono vietate dalla normativa, ha provveduto a dare specifici indirizzi per l’affidamento dei servizi con decorrenza almeno biennale.

Nelle more della pubblicazione dei bandi pluriennali per la gestione del verde e delle aree cimiteriali sono state predisposte evidenze pubbliche aperte alle cooperative sociali della provincia di Matera per non lasciare i sevizi senza gestione.

In particolare quella relativa ai cimiteri è stata espletata ed aggiudicata alla cooperativa che questa mattina ha effettuato l’intervento presso il cimitero di contrada pantano.

Le ‘ataviche’ condizioni di abbandono lamentate dall’opposizione purtroppo derivano dallo stato di degrado e menefreghismo ultradecennale, verificatesi anche sotto il governo delle attuali opposizioni, passate sempre inosservate e sempre risolte con soluzioni temporanee.

Il nuovo bando per la gestione dei cimiteri prevede anche piccoli interventi di manutenzione edilizia, segno che questa amministrazione a differenza delle precedenti ha prestato la massima attenzione a questa problematica.

Le strumentalizzazioni le lasciamo a chi non ha altri argomenti; nei giorni scorsi sono state completate le procedure di aggiudicazione che garantiscono sin da subito la manutenzione e pulizia dei cimiteri.

Ancora una volta l’amministrazione Bennardi interviene dove nessuno era mai riuscito, per incapacità e volontà politica, per garantire trasparenza ed efficienza nei servizi al cittadino”.

