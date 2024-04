Centro Geriatrico di Matera: “Finalmente oggi è stato fatto un importante passo verso la risoluzione di questa vertenza”. La situazione

I Segretari Fials Matera Giovanni Sciannarella e Marco Bigherati si dichiarano:

“soddisfatti per esito incontro con Sottosegretario Marcello Gemmato, Commissario Asm Maurizio Friolo e Presidente Vito Bardi, tenutosi presso l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera a margine del Work Shop Opportunità e Strategie organizzato dalla ASM, presenti anche una delegazione di lavoratori del Centro Geriatrico insieme alla rappresentante sindacale Fials Dott.ssa Desirèe Paladino.

L’incontro si è reso necessario per cercare di risolvere la vertenza iniziata il 12 Marzo 2024 con la Comunicazione del Centro Geriatrico di sospensione delle attività e conseguente licenziamento collettivo dei lavoratori e dimissioni dei pazienti per la mancata stipula dei contratti di convenzione da parte della Asm per poter operare in regime di servizio sanitario regionale.

Il Commissario Friolo ha ribadito che per poter procedere con la stipula dei contratti la Regione Basilicata deve inviare le risorse economiche per coprire i fabbisogni ed evitare eventualmente la manifestazione di interesse.

Il Presidente Bardi ha preso un impegno concreto con le parti nel convocare nei prossimi giorni un tavolo tecnico per giungere finalmente alla stipula del contratto e poter completare l’accreditamento dei restanti posti.

Abbiamo consegnato al Sottosegretario Gemmato tutta la documentazione prodotta e ha dichiarato che vigilerà su questa situazione che auspica si concluda positivamente.

Finalmente oggi è stato fatto un importante passo verso la risoluzione di questa vertenza, usciamo da questo confronto soddisfatti e sicuramente queste notizie potranno tranquillizzare i lavoratori e anche il Comitato dei parenti dei pazienti ricoverati, dopo diverse manifestazioni forse si scriverà la parola fine a questa annosa vertenza.

Ringraziamo il Commissario Friolo che ha permesso che questo incontro potesse svolgersi in questa importante giornata per la ASM”.