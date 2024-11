Celiachia: a Matera una giornata di formazione gratuita. Ecco come partecipare

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha organizzato per il giorno 3 Dicembre 2024, un corso di formazione sulla celiachia rivolto agli operatori del settore alimentare.

L’obiettivo del corso che si svolgerà dalle ore 15:00 alle 19:00 nella sala “Coretti” della sede ASM di Matera, in via Montescaglioso, è quello di imparare a evitare il contatto anche accidentale con alimenti fonte di glutine, dalla fase di produzione fino alla somministrazione delle portate.

Durante l’incontro saranno illustrati anche i protocolli di preparazione e manipolazione degli alimenti per celiaci, in conformità alle normative vigenti e alle linee guida per la sicurezza alimentare e le caratteristiche strutturali e organizzative richieste agli esercizi di ristorazione per garantire l’idoneità nella somministrazione al pubblico.

La giornata di formazione è coordinata dall’Unità operativa complessa Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione diretta da Rocco Luigi Eletto.

Maurizio Friolo, Direttore Generale dell’ASM afferma:

“In ottemperanza alla Legge 4 luglio 2005 n. 123, che sancisce l’importanza della formazione per garantire la sicurezza alimentare dei soggetti celiaci, il corso è un momento di grande interesse per gli addetti del settore ristorazione in una città come Matera che ha conosciuto un enorme sviluppo turistico con l’apertura di centinaia di strutture ricettive.

Approfondire le conoscenze sulla celiachia è dunque indispensabile considerando anche che allergie e intolleranze alimentari sono in costante crescita negli ultimi anni”.

La partecipazione è libera e gratuita e non richiede iscrizione preventiva.

Gli interessati potranno accedere direttamente alla sede il giorno del corso.

È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione al termine dell’incontro.